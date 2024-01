Industria del aguacate se transforma: Luis Doporto Alejandre

México, 27 enero.- La Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de México (APEAM), ha encabezado una transformación significativa en la industria del aguacate al incorporar la rastreabilidad. En sintonía con la Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria de 2011, esta colaboración ha redefinido los estándares en seguridad alimentaria, según señala el empresario mexicano Luis Doporto Alejandre.

Representando a 84 empacadoras y 34 mil productores en 39 municipios de Michoacán, la APEAM se destaca por sus programas de capacitación exhaustivos, que incluyen:

Estas iniciativas garantizan que los aguacates cumplan con los rigurosos estándares de inocuidad en los cruces fronterizos.

