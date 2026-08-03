Metro CDMX tendrá un semáforo de calor

El Metro de la CDMX anunció la llegada de un nuevo semáforo de calor, una herramienta que permitirá conocer en tiempo real qué tan saturadas están algunas de las estaciones con mayor afluencia de la red.

La medida forma parte de un plan de modernización tecnológica que busca facilitar la planeación de los traslados diarios y ofrecer información útil antes de ingresar al sistema.

De acuerdo con el director del Sistema de Transporte Colectivo, Adrián Rubalcava, el proyecto utilizará 800 cámaras térmicas para medir la concentración de personas en distintas estaciones. Con estos datos se generará un mapa de ocupación que se mostrará mediante un sistema de colores: el verde indicará baja afluencia, mientras que el morado señalará una alta saturación.

¿Cómo funcionará el semáforo de calor del Metro CDMX?

Las cámaras térmicas no identificarán personas ni registrarán rostros. Su única función será medir la densidad de usuarios en los andenes para generar un mapa de calor que se actualizará en tiempo real.

La primera etapa llegará a las estaciones con mayor demanda

La implementación inicial sucederá a finales de agosto de 2026 y abarcará 20 estaciones consideradas entre las más concurridas de la red. Entre ellas se encuentran puntos de alta demanda como Auditorio, Tasqueña, Universidad, Pantitlán y Cuatro Caminos, donde diariamente se concentran miles de pasajeros.

El proyecto contempla una inversión de 80 millones de pesos para instalar un total de mil 600 cámaras en el Metro. De ese número, 800 serán cámaras térmicas destinadas al nuevo semáforo de calor, mientras que el resto fortalecerá las tareas de videovigilancia dentro de las instalaciones.

Con esta herramienta, el STC busca que millones de usuarios puedan anticipar las condiciones de acceso, distribuir mejor sus recorridos y reducir los tiempos de espera durante las horas de mayor demanda. Si los resultados de esta primera etapa son positivos, las autoridades prevén ampliar el sistema a más estaciones de la red en el futuro.

Fuente: CDMX Secreta