Vocalista de Los Recoditos rompe el silencio tras acusaciones de violencia

El vocalista de Banda Los Recoditos, Rafael González, rompió el silencio luego de que su esposa, Fernanda Redondo, lo acusara públicamente de violencia de género y de un ataque con arma blanca en su hogar de Mazatlán, Sinaloa.

La situación estalló la noche del miércoles, luego de que Redondo compartiera un video en su cuenta de TikTok. En ese material, la esposa de González mostró heridas que, según su testimonio, fueron ocasionadas durante un episodio de violencia familiar.

La denunciante afirmó que durante los 12 años de relación que sostuvo con el cantante sufrió distintos episodios de agresión física y psicológica.

El incidente más reciente incluyó golpes y una herida con cuchillo en la pierna, presuntamente infligidos por el cantante frente a sus hijos, tras negarse ella a realizar una reunión en la casa. Redondo relató: “Me empezó a golpear, me enterró un cuchillo en la pierna solamente porque no quise que se hiciera una carne asada en la casa, porque ya las cosas estaban mal y, como él es alcohólico, no quería que se saliera de control nada. Entonces, él me agredió delante de mis hijos”, dijo mientras mostraba su rostro con heridas.

Fernanda Redondo detalló que, tras el suceso, su esposo abandonó la vivienda antes de la llegada de la policía. La denunciante relató que al intentar poner la demanda formalmente, las autoridades le indicaron que debía presentarse a la Procuraduría de Sinaloa al día siguiente.

Fuente: Infobae