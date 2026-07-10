México podría enfrentar a Cabo Verde en partido amistoso en el Estadio Banorte

En el marco del Mundial 2026, la Selección de Cabo Verde se ganó el corazón de miles de aficionados pese a no haber pasado de los dieciseisavos de final al ser derrotado por Argentina.

Su histórico desempeño, al ser el país con menor población, y su valentía al enfrentarse contra grandes potencias como España y Uruguay, lo convirtieron en la gran revelación de esta justa deportiva.

Razón suficiente para desear que Cabo Verde regrese a la cancha, pero del Estadio Banorte en CDMX donde se enfrentaría al Tri.

La idea la acaba de sembrar en muchas mentes David Medrano, de 61 años, el periodista deportivo habría declarado que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) contempla la realización de un partido amistoso entre ambas selecciones.

Aunque la FMF no ha confirmado la información, ya hay detalles de este partido amistoso México vs Cabo Verde.

Amistoso

A través de la cuenta de X, Motivaciones Fútbol, que se dedica a la difusión de todo lo relacionado al mundo del fútbol ( noticias, frases, videos y algo más) se informa que el encuentro se jugaría a mediados de agosto de este 2026.

La sede sería el Estadio Banorte, ubicado en Calzada de Tlalpan 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, en la alcaldía Coyoacán.

Cabe mencionar que desde su participación en el Mundial 2026, Vozinha, el arquero de 40 años de edad de Cabo Verde, pasó de tener 50 mil seguidores en Instagram a 27 millones.

Al quedar como agente libre tras finalizar su contrato con el GD Chaves de Portugal, sus grandes atajadas lo pusieron en la mira de varios clubes importantes.

Situación que comparte su compañero caboverdiano Sidny Lopes Cabral, de 23 años de edad, por lo que sus agendas estarían llenas por múltiples compromisos.

Fuente: SDP