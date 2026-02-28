Trabajadores de IMCINE cancelan paro laboral tras anuncio de pagos

Después de que hace unos días se difundiera la posibilidad de un paro laboral en el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) debido a la falta de contratos y pagos, la Secretaría de Cultura informó que los pagos pendientes se realizarán el jueves 5 de marzo.

Este compromiso llevó a los trabajadores a suspender la movilización prevista y retomar sus actividades.

Comunicado de los trabajadores: suspensión del paro y exigencia de certeza laboral

El personal de honorarios del IMCINE, a través de un comunicado, reconoció la disposición de las autoridades y celebró que se haya establecido una fecha concreta para la regularización de los pagos:

“Reconocemos como un avance importante el compromiso expresado públicamente de realizar el pago correspondiente a los meses adeudados el próximo jueves 5 de marzo”.

Fuente: Infobae