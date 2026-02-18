Tenían fauna silvestre en lugar turístico en Aguascalientes

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una visita de inspección a un predio dedicado al turismo de naturaleza, ubicado en la comunidad de Jaltomate, municipio de Aguascalientes, y aseguró 44 ejemplares de fauna silvestre nacional y exótica.

La diligencia se realizó los días 5 y 6 de febrero, derivado de una denuncia recibida y de diversos reportes difundidos en redes sociales relacionados con la posesión y manejo de fauna silvestre en el lugar.

Durante la inspección, no se observaron condiciones de maltrato animal ni situaciones que pusieran en riesgo inmediato la vida de los ejemplares; sin embargo, el lugar no exhibió la documentación que acreditara la legal procedencia en la mayoría de los casos, ni el Plan de Manejo autorizado conforme a lo establecido en la Ley General de Vida Silvestre. Tampoco contaba con personal especializado en fauna silvestre.

Por ello, como medida precautoria, se aseguraron 44 ejemplares que quedaron bajo depósito administrativo en el propio predio, intificado localmente como “Rancho DELUstone”, con el propietario en calidad de depositario responsable, apercibido de no disponer de ellos hasta la conclusión del procedimiento.

Entre los ejemplares asegurados se encuentran: cinco jaguares (Panthera onca), dos papiones (Papio hamadryas), dos cebras (Equus grevyi), tres lémures de cola anillada (Lemur catta), tres macacos (Macaca spp.), un capibara (Hydrochoerus hydrochaeris), tres mapaches (Procyon lotor), un lobo (Canis lupus), dos linces (Lynx rufus), cuatro ciervos (Cervus nippon), cuatro bisontes (Bison bison), un puma (Puma concolor) y tres avestruces (Struthio camelus).

La Profepa dará seguimiento al caso y permanecerán vigentes las medidas establecidas hasta que se acredite la legal posesión de los ejemplares y se presente el Plan de Manejo correspondiente para especies nativas y exóticas.