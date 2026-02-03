Suspenden clases en escuelas de Jalisco y Aguascalientes por sarampión

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la suspensión de clases presenciales en planteles de dos entidades del país como medida preventiva ante un brote de sarampión que representa un riesgo para la comunidad escolar.

La decisión tiene como objetivo reducir contagios y proteger la salud de estudiantes, docentes y personal educativo, mientras se intensifican las acciones de vigilancia epidemiológica y vacunación.

De acuerdo con la dependencia federal, la suspensión no es generalizada y se aplica únicamente en escuelas donde se han confirmado casos. En dichos planteles, las y los alumnos continuarán sus actividades académicas mediante modalidades alternativas, principalmente educación a distancia, hasta nuevo aviso.

Jalisco, suspensión en 15 escuelas

La Secretaría de Educación de Jalisco informó que 15 escuelas de educación básica suspendieron clases presenciales tras la detección de casos confirmados de sarampión. La medida fue adoptada como acción preventiva debido a que se trata de una enfermedad altamente contagiosa.

Los planteles afectados se localizan en distintos municipios del estado, incluyendo Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, Tepatitlán de Morelos y Atotonilco El Alto, entre otros. Las autoridades estatales precisaron que las escuelas operarán bajo modalidad a distancia, mientras se evalúa la evolución del brote.

Asimismo, se exhortó a madres, padres de familia y tutores a mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales, para evitar la difusión de información no verificada.

Fuente: Excélsior