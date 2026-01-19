Sarampión, más contagioso que la COVID-19

Durante la temporada invernal se han registrado numerosos casos de sarampión y se prevé que continúen en aumento, razón por la cual se recomienda vacunarse contra este padecimiento, sugirió el director general de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM, Gustavo Adolfo Olaiz Fernández.

No esperemos a que alguien más de nuestro entorno se enferme. Deben inocularse las personas que no lo han hecho y también quienes no están seguras de contar con la vacuna; es la solución y es importante hacerlo a tiempo, aseveró.

En entrevista, el médico cirujano y maestro en Salud Pública señaló que el sarampión es la enfermedad más contagiosa que hay, incluso supera a la COVID-19.

Es fácil de identificar, ya que causa un salpullido con manchas rojas grandes y planas que generalmente se funden entre sí; suele aparecer en la cara y detrás de las orejas; se extiende hacia el pecho y la espalda, y, finalmente, a los pies.

Los signos y síntomas aparecen de 10 a 14 días después de la exposición al virus; incluyen fiebre, tos seca, goteo de la nariz, dolor de garganta y ojos inflamados. También manchas blancas diminutas con centro blanco azulado y fondo rojo dentro de la boca y en la cara interna de las mejillas.