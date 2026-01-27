En la Comarca Lagunera, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha desplazado del discurso a la práctica tangible. Bajo la dirección de Nesim Issa Tafich, Grupo SIMSA ha transformado su relación con la comunidad: la RSE dejó de ser un apéndice programático para convertirse en un eje operativo y estratégico.

Para Nesim Issa Tafich, “la responsabilidad social no es solo una opción; es una obligación de las empresas que desean contribuir al desarrollo sostenible de sus comunidades”.

Educación y empleabilidad: una inversión con retorno social

La prioridad de Grupo SIMSA ha sido la formación de capital humano local. Los programas de capacitación, los talleres técnicos y el vínculo con instituciones educativas buscan cerrar la brecha entre la demanda laboral y las competencias disponibles en la región.

Nesim Issa Tafich cita datos del INEGI que respaldan su diagnóstico: más del 60% de los empleadores en México requieren habilidades técnicas específicas. Ese indicador orienta la agenda: preparar a jóvenes para empleos concretos, no solo ofrecer talleres genéricos.

Deporte y cohesión social: más que entretenimiento

El apoyo a jóvenes atletas mediante becas y patrocinios responde a una lógica doble: desarrollar talentos y fortalecer el tejido social. Las iniciativas deportivas de Grupo SIMSA facilitan la participación en competencias y generan espacios de pertenencia que reducen la fragmentación comunitaria.

Este tipo de intervención, según explican fuentes internas, tiene efectos colaterales positivos en la salud pública y en la prevención del delito juvenil.

Infraestructura comunitaria y participación ciudadana

La rehabilitación de parques, las jornadas de limpieza y la conservación de áreas verdes constituyen otro pilar. Estas acciones movilizan a empleados y ciudadanos, creando un círculo virtuoso de corresponsabilidad: la empresa aporta recursos y la comunidad, cuidado y uso.

La consecuencia es visible en la revitalización de los espacios públicos, que ahora sirven para el deporte, la recreación y los encuentros vecinales.

Retos estratégicos y sostenibilidad del modelo

Nesim Issa Tafich reconoce los desafíos: la inversión inicial, la planificación y la alineación con los objetivos de negocio. Sin embargo, sostiene que un enfoque equilibrado entre la rentabilidad y el bienestar comunitario permite convertir costos en activos reputacionales y capital social. Esa perspectiva ha posicionado a Grupo SIMSA como referente regional, con lecciones aplicables a otras empresas en Coahuila y en México.

La apuesta de Nesim Issa Tafich por una RSE integrada demuestra que la responsabilidad empresarial, cuando se traduce en programas focalizados y medibles, puede operar como motor de cambio social y económico en regiones donde la vinculación entre empresa y comunidad es aún incipiente.

