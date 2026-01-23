Rescatan tigre en Cuautitlán Izcalli

El gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli acompañó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para rescatar y salvaguardar a un tigre adulto.

El ejemplar se encontraba dentro de un inmueble ubicado en la colonia Hacienda del Parque.

El despliegue se realizó como parte de un operativo coordinado en el que participaron elementos de seguridad municipal.

Se encargaron de resguardar el perímetro de la zona con el objetivo de garantizar que el aseguramiento del felino se realizara sin riesgos para la población.

Participaron los vecinos del área y el personal que intervino en el procedimiento.

El animal se aseguró por las autoridades correspondientes y se apoyó para su traslado fuera del inmueble. Eso, como parte de las acciones necesarias para garantizar su atención inmediata.

En estas labores también participó el Médico Veterinario Zootecnista Isaac Hidalgo, quien evaluó las condiciones del tigre una vez que fue puesto a salvo.

Alerta

Aunque no se detallaron las condiciones específicas en las que el felino permanecía dentro del inmueble, el rescate encendió nuevamente las alertas sobre la tenencia irregular de especies exóticas.

Así como el peligro que implica para la ciudadanía que animales de este tipo se mantengan en domicilios sin supervisión ni las medidas necesarias de control y seguridad.

Tampoco se informó de quién era el dueño del inmueble y si hubo detenidos por estos hechos, ya que la Ley General de Vida Silvestre, señala que animales como jaguares, cocodrilos, tucanes, serpientes venenosas y otras especies consideradas peligrosas para la salud humana.

Pero también por el equilibrio ecológico no pueden ser poseídos ni comercializados sin un permiso adecuado.

