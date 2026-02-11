Reforma laboral de 40 horas avanza en comisiones del Senado

La iniciativa de reforma de jornada laboral de 40 horas fue aprobada por unanimidad en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Trabajo y Previsión Social del Senado.

También recibió el respaldo de la Comisión de Estudios Legislativos, destacando beneficios para la salud, bienestar y equilibrio entre vida laboral y personal de los trabajadores.

La iniciativa de reforma propone reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, implementándose gradualmente hasta 2030 para que empresas puedan adaptarse al esquema.

Asimismo, la iniciativa asegura que la reducción de horas laborales no implicará disminución de salarios ni afectará los derechos adquiridos por las y los trabajadores mexicanos.

Sesión

Durante la sesión en la que se analizó la reforma al Artículo 123, legisladores de todos los partidos políticos coincidieron en los beneficios de la reducción de la jornada laboral.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, señaló el apoyo de su bancada a la disminución de la jornada laboral de 48 a 40 horas, al igual que el senador del PAN, Ricardo Anaya, quien precisó la importancia de dar mayor claridad a la reforma.

Asimismo, expresó su preocupación por que la implementación sea gradual hasta 2030, pues este plazo podría modificarse.

La senadora del PVEM, Juanita Guerra Mena, respaldó la iniciativa de reforma presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En tanto, las senadoras de Morena, Martha Lucía Micher y Cynthia López Castro, resaltaron los beneficios en la salud y la vida familiar que traerá la reforma.

Asimismo, señalaron que México es uno de los países con más horas de trabajo entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Fuente: IMER