Recuperan el órgano monumental del Auditorio Nacional

El Auditorio Nacional hará sonar en concierto uno de sus instrumentos más emblemáticos, su Órgano Monumental, el cual, luego de un proceso de mantenimiento mayor y modernización tecnológica, se usará en concierto el domingo 1 de marzo de 2026, a las 12:30 h, con un programa que mostrará su renovada capacidad sonora.

El concierto estará a cargo del organista titular del instrumento, Héctor Guzmán, quien participará como solista, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), bajo la dirección de Ludwig Carrasco.

Durante la conferencia de prensa, Héctor Guzmán explicó que el aparato atraviesa un proceso continuo de actualización, indispensable para instrumentos de magnitud similar, “nunca dejan de actualizarse. Una vez que terminas una sección, hay que regresar a otra. Es un proceso que no para”, señaló.

El Órgano Monumental del Auditorio Nacional es el más grande de Latinoamérica y, de acuerdo con Guzmán, el séptimo más grande del mundo. Cuenta con cerca de 16 mil tubos, cinco teclados y un pedal, y su estructura se distribuye a ambos lados del escenario, lo que genera una experiencia sonora envolvente. “Está dividido así por su tamaño; es un sonido estéreo”.

Entre los trabajos de mantenimiento se encuentra la sustitución de casi cinco kilómetros de cableado, la limpieza minuciosa de los tubos y la afinación individual: “Cada tubo se limpia, se vuelve a colocar y se afina uno por uno. Por eso estos procesos llevan meses y años”, detalló.

Gran instrumento

Respecto a la modernización, resaltó la incorporación de un sistema digital de control que amplía de manera significativa las posibilidades del instrumento. “Pasamos de tener diez combinaciones generales a mil posibilidades distintas. Eso cambia por completo la experiencia para cualquier organista”, explicó Guzmán.

Para presentar la renovada voz del instrumento, se optó por un programa que combina al órgano como solista y como parte de una gran orquesta: “Pensamos que, para mostrar realmente sus posibilidades, lo mejor era invitar a una orquesta sinfónica”.

El programa incluye Concierto para órgano y cuerdas en sol menor, de Georg Friedrich Händel; Concierto para órgano, cuerdas y timbales, de Francis Poulenc; el Concertino para órgano y orquesta, de Miguel Bernal Jiménez, y, en la segunda parte, la Sinfonía núm. 3, de Camille Saint-Saëns, misma en la que el órgano se integra a la orquesta para crear un sonido de gran amplitud. “Es una obra pensada para una sala grande y un órgano gigantesco”, señaló Guzmán.

Más allá del concierto, el organista subrayó que el objetivo principal de la renovación es devolverle al instrumento una presencia constante: “El órgano debe de tocarse. Mientras más se toque, mejor”. La intención es integrarlo a distintos formatos musicales y escénicos, así como abrir el escenario a organistas mexicanos e internacionales.

El Concierto con la renovada voz del Órgano Monumental del Auditorio Nacional se llevará a cabo el domingo 1 de marzo de 2026, a las 12:30 h, en el Auditorio Nacional.