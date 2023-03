Primer simulacro nacional de sismo será el 19 de abril

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) convoca a instituciones públicas y privadas a nivel nacional a participar en el 1er Simulacro Nacional 2023 que se llevará a cabo el próximo 19 de abril.

El propósito es fomentar la cultura de la Protección Civil en la población y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad de una emergencia o desastre.

Registar inmuebles

En este sentido se solicita el apoyo para registrar inmuebles en la plataforma digital a más tardar el 18 de abril.

Si ya registraste tu inmueble en el ejercicio anterior solamente tendrás que seleccionar y validar los datos del mismo para volver a cargar el registro.

En consideración de que no todas las entidades Federativas están expuestas a sufrir los efectos de un sismo, se solicita proponer la hipótesis que consideren más adecuada en función del esquema de riesgos identificados para cada inmueble según su ubicación, destaca la CNPC.

💬 #Recuerda, en el #1erSimulacroNacional2023🚨, la hipótesis o escenario planteado debe considerar los riesgos a los que tu comunidad está expuesta, ya sea por #sismo, #inundación, #CiclónTropical🌀, #incendio, fuga de gas, etc. Conoce más y ¡participa! https://t.co/KPfUcy2s0D pic.twitter.com/DFKpDapVNg — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 7, 2023

A detalle

El ejercicio de simulacro será a las 11:00 horas tiempo del centro de México.

Las autoridades piden seguir las redes sociales de Facebook y Twitter, para mantenerse informado acerca de los horarios en tu localidad.

Un simulacro es un ensayo o práctica sobre cómo se debe de actuar en caso de una emergencia.

Ventajas

1. Comprueba con anticipación si las acciones de preparación son eficientes.

2. Estar bien entrenados para actuar correctamente ante una emergencia o desastre.

3. Fomentar la cultura de la protección civil entre los miembros de la familia y la comunidad.

Los pasos a seguir en un simulacro para caso de sismo son los siguientes:

Imaginar algunas situaciones de emergencia probable en tu hogar y localidad.

Fijar responsabilidades a cada uno de los miembros de la familia, trabajo, escuela, etcétera.

Emitir la voz de alarma.

Interrumpir inmediatamente las actividades y desconectar los interruptores de gas, electricidad y agua que estén funcionando.

Repliegue hacia las zonas de seguridad previamente identificadas hasta que termine el sismo.

Recorrer las rutas correspondientes.

Conducirse con orden. No corras, no empujes, no grites.

Llegar al punto de reunión convenido.

Revisar que nadie falte y que todos se encuentren bien.

Evaluar los resultados y ajustar los tiempos y movimientos.