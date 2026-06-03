Presentan auto eléctrico hecho en Tlaxcala que costará menos de cien mil pesos

Tlaxcala entró oficialmente a la electromovilidad en México con la presentación del TT1, un vehículo eléctrico desarrollado y ensamblado por la empresa TT Automotriz, un proyecto impulsado por ingenieros, empresarios y talento local que busca ofrecer una alternativa accesible para la movilidad urbana.

El prototipo fue presentado el 29 de mayo durante el Foro Automotriz Tlaxcala 2026, realizado en la Hacienda Soltepec, en Huamantla. De acuerdo con sus desarrolladores, el vehículo combina propulsión eléctrica con apoyo de paneles solares y tendrá un precio inicial de $99,000 pesos, según reportan desde El Universal Puebla. Esta cifra es significativamente inferior a la mayoría de los autos eléctricos disponibles actualmente en el mercado mexicano.

Además, más del 80% de sus componentes son de origen nacional y gran parte de ellos se fabrican en Tlaxcala, un elemento que sus creadores consideran clave para fortalecer la industria automotriz local.

¿Mejor que Olinia? Por lo menos sí más barato…

El lanzamiento del TT1 también ocurre antes de la presentación oficial del prototipo de Olinia, el proyecto de auto eléctrico impulsado por el gobierno federal, prevista para el 7 de junio.

Además, mientras el precio estimado del TT1 arranca por debajo de los $100,000 pesos, Olinia ajustó recientemente sus proyecciones de costo y elevó el precio de entrada. Aunque en un principio prometió que se vendería por $90,000 pesos, el desembolso será de unos $150,000 pesos.

La diferencia ha colocado al vehículo desarrollado en Tlaxcala como una de las propuestas de electromovilidad más accesibles anunciadas hasta ahora en México.

Fuente: emprendedor.com