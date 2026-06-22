Disfruta la CDMX y el Mundial con poco presupuesto

La CDMX tiene opciones increíbles que no demandarán que gastes una fortuna para pasarla bien y conocer lugares hermosos en la fiesta del Mundial. La capital mexicana es famosa por su inmensidad y por albergar rincones fantásticos donde el dinero no es un impedimento para pasarla espectacular entre partido y partido.

Sabemos perfectamente que asistir a un evento de magnitudes internacionales como el Mundial implica inversiones fuertes en boletos, hospedajes y transporte de larga distancia. Por eso mismo, tu misión diaria fuera de los estadios debe ser cuidar cada billete para que la experiencia sea redonda y sumamente divertida.

1. Pasea por el Espacio Escultórico de la UNAM

Este rincón artístico se ubica sobre terrenos de roca volcánica dentro de la principal universidad pública del país, mostrando una arquitectura monumental que te dejará impresionado.

2. Explora los pasillos históricos del Mercado Presidente Abelardo L. Rodríguez

Si quieres ver arte público asombroso sin pagar las costosas entradas de los museos tradicionales, este mercado popular es la parada perfecta para tu grupo.

Ahorro

3. Visita los talleres de diseño de Laguna

Escondido en la colonia Doctores, este complejo recuperado funciona actualmente como un punto de encuentro para talleres textiles, arquitectos, diseñadores y productores artesanales independientes.

4. Observa las proyecciones digitales en el Planetario Luis Enrique Erro

Ubicado al norte de la urbe, este centro de divulgación científica operado por el Instituto Politécnico Nacional posee tecnología de punta para proyectar el cosmos de forma impresionante.

5. Camina junto a los puentes japoneses en el Parque Masayoshi Ohira

Este pequeño oasis metropolitano te transportará visualmente a Asia gracias a su arquitectura inspirada en los jardines clásicos de Japón, incluyendo un hermoso torii rojo.

Cómo ahorrar sin dejar de disfrutar

Con un poco de planeación financiera y sentido común, es posible disfrutar al máximo del Mundial sin afectar nuestras finanzas personales.

Establece cuánto dinero estás dispuesto a destinar al entretenimiento relacionado conla fiesta futbolística.