Premian en EU rescate editorial de la UNAM

La estadunidense Fundación Cuatrogatos, dedicada a impulsar la lectura y dar visibilidad a libros de alta calidad para niños y adolescentes en Iberoamérica, concedió el Reconocimiento Rescate Editorial de UNAM al libro El caballero del caracol (1945), de Juan Marichal, con ilustraciones de Carlos Marichal, en la edición 2026 de los premios que entrega anualmente.

El título forma parte de la colección Biblioteca de Chapulín, proyecto editorial impulsado por la Secretaría de Educación Pública a mediados del siglo XX y que ha sido recuperado en ediciones facsimilares por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La colección infantil ha sido distinguida por su labor de rescate editorial con el Premio Caniem al Arte Editorial en 2022, así como con una mención del Banco del Libro de Venezuela en 2023. La Fundación Cuatrogatos ha reconocido a la Biblioteca de Chapulín en 2023, 2024, 2025 y este 2026, “por permitir reactivar títulos con relevancia artística e histórica, muchos de ellos poco conocidos por el público infantil y juvenil actual”, informó la máxima casa de estudios.

¿De qué trata El caballero del caracol?

Ambientado en un reino de la antigua Francia, El caballero del caracol narra la historia de Pedro Sin Nombre; un joven que, tras ser desterrado por el conde Bernardo, emprende un camino de aprendizaje junto a criaturas mágicas.

A través de este proceso, se forma como caballero con la esperanza de regresar y hacer justicia. “Se trata de un relato que pone en el centro la valentía, la transformación personal y la perseverancia”.

Fuente: Excélsior