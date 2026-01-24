Nuevos fraudes ya no roban datos, manipulan emociones

En los últimos años, los fraudes financieros dejaron de ser episodios aislados para convertirse en una amenaza cotidiana. No se trata de descuidos individuales ni de falta de experiencia digital.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) advirtió que las personas delincuentes perfeccionaron sus métodos.

Hoy operan bajo una lógica distinta: ya no buscan forzar sistemas, sino influir en las emociones para provocar reacciones impulsivas.

La forma de delinquir cambió. El fraude moderno no se limita a robar contraseñas o clonar tarjetas; ahora analiza cómo reaccionan las personas ante la urgencia, el cansancio, la costumbre de operar desde el celular y la confianza en lo que parece familiar. Por ello, incluso quienes se consideran cuidadosos o con amplia experiencia digital pueden caer.

Reportes recientes de la CONDUSEF muestran una tendencia clara: las estafas actuales se basan en la persuasión. Quien comete el fraude no necesita ingresar a un banco ni vulnerar sistemas complejos; le basta con hacer creer que quien llama, escribe o envía un enlace representa a una institución legítima.

Las llamadas que simulan ser de bancos, los mensajes con lenguaje institucional y los enlaces aparentemente oficiales comparten una misma estrategia: generar alarma o urgencia para que la persona actúe rápido y piense poco.

Un supuesto cargo no reconocido, una “verificación de seguridad” o un movimiento inusual son detonantes emocionales diseñados para activar el instinto de protección.

Aunque las autoridades financieras han reiterado que las instituciones nunca solicitan claves, NIP o códigos por teléfono, las personas estafadoras adaptan su discurso para sembrar duda. El objetivo no es pedir información de inmediato, sino provocar una reacción impulsiva.

