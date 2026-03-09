Nanosatélite K’OTO, de la UNAM, orbitará la Tierra

El CubeSat K’OTO, desarrollado y probado por personas científicas de la Facultad de Ingeniería (FI) de la UNAM, campus Juriquilla, podría ser lanzado de la Estación Espacial Internacional en diciembre de 2026.

Lo dio a conocer el jefe de la Unidad de Alta Tecnología de dicha entidad académica, Rafael Guadalupe Chávez Moreno.

Dijo que el dispositivo fue creado para pruebas en Japón y posterior lanzamiento a través de la Agencia Espacial Japonesa JAXA en colaboración con ese país. Eso, una vez que apruebe la tercera y última fase de su desarrollo.

Su misión es tomar fotografías del territorio nacional en el espectro visible a baja y mediana resolución. Así como monitorear la actividad de volcanes como el Popocatépetl para transmitir los datos a tierra usando bandas de radioaficionado, abundó.

En su creación participaron estudiantes y profesores de la UNAM (25 por ciento son mujeres), con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro. Se estima que tenga un funcionamiento o vida útil de 12 a 18 meses en órbita.

A la vanguardia

Chávez Moreno detalló que K’OTO es un nanosatélite (satélite miniaturizado con forma cúbica y base de 10x10x10 centímetros). Tiene un peso aproximado de 1.3 kilogramos, el cual cuenta con sistemas de estabilización y control de orientación para sus dos cámaras a bordo.

Precisó que se trata de un estándar de diseño, su estructura es escalable en cubos. Se utiliza por universidades para investigación, educación, demostraciones tecnológicas y observación terrestre. Opera principalmente en órbita terrestre baja.

Por medio de este artefacto se busca generar tecnología propia y formar nuevas generaciones de especialistas en ingeniería aeroespacial, destacó.

De acuerdo con el universitario, un satélite artificial es un vehículo espacial, tripulado o no, que se coloca en órbita alrededor de la Tierra o de otro astro;.