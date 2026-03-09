Muñecas Barbie inspiradas en mexicanas

Cada 9 de marzo se celebra el Día Internacional de Barbie, una fecha que recuerda el impacto cultural de la famosa muñeca creada por Mattel. A lo largo de las décadas, el personaje ha evolucionado para representar distintas profesiones, culturas y figuras influyentes alrededor del mundo.

Dentro de esas ediciones especiales también han aparecido versiones inspiradas en México. Algunas celebran a figuras históricas y contemporáneas que han dejado huella en ámbitos como el arte, el deporte o la ciencia, mientras que otras se inspiran en personajes del entretenimiento popular.

Estas muñecas se han convertido en piezas representativas para coleccionistas y seguidores de la marca, ya que reflejan historias de mujeres que marcaron una época o abrieron nuevos caminos en sus respectivas áreas.

Con el paso del tiempo, la figura ha presentado ediciones que reconocen a personalidades mexicanas o a personajes que forman parte de la cultura pop del país. Cada muñeca reproduce rasgos, vestuario o elementos característicos de quienes representan.

Versiones

 

Entre las ediciones más conocidas se encuentran:

Mía Colucci
Roberta Pardo
Lupita Fernández
Barbie de María Félix
Barbie de Frida Kahlo
Barbie de Katya Echazarreta
Barbie de Paola Espinosa
Barbie de Lorena Ochoa

Las versiones inspiradas en los personajes de la telenovela Rebelde recrean el estilo que Mía, Roberta y Lupita lucieron en la historia juvenil. Mientras tanto, otras muñecas forman parte de colecciones especiales creadas para destacar a mujeres influyentes.

Fuente: Infobae

