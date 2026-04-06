Presentan documental sobre la colección Gelman

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Presentan documental sobre la colección Gelman

El Canal de las Culturas de México continúa abriendo la conversación hacia el arte mexicano, ahora con el especial Colección Gelman: bien público y acervo privado, una charla guiada por el periodista Guillermo Osorno, quien conversa con Alejandra de la Paz, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), sobre la relevancia de esta colección que se aloja en el Museo de Arte Moderno (MAM), dando pauta a una discusión clave sobre arte, patrimonio y acceso en México.

A partir de la exposición, Relatos Modernos. Obras Emblemáticas de la Colección Gelman Santander, el especial recorre el valor de un conjunto excepcional de obras de Frida Kahlo, Diego Rivera y otros grandes del siglo XX; así mismo, revisa la historia que la rodea: disputas legales, rumores y años fuera del país. En medio de la polémica, la conversación aclara quién decide sobre estas obras, bajo qué reglas circulan y qué implica que, aunque el acervo sea privado, el arte sea un bien que pertenece simbólica y culturalmente al público. Un patrimonio que interpela, importa y forma parte de la vida cultural de la sociedad.

Arte

El especial, Colección Gelman: bien público y acervo privado, abre una reflexión sobre el lugar del arte mexicano en el mundo y la importancia de su circulación internacional, mientras la respuesta del público confirma su vigencia y poder. En el marco de los 80 años del INBAL, el programa también mira hacia el presente y el futuro de las instituciones culturales, proponiendo, más que una revisión histórica, un debate vivo sobre quién resguarda y da sentido al arte de un país.

La audiencia del Canal de las Culturas de México podrá disfrutar de esta entrega y sus reflexiones el lunes 6 de abril, a las 22:00 horas, a través de la señal 22.1, vía streaming en el portal de la televisora y en sus redes sociales YouTube, Facebook y X.

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