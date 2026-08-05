Matan a tiros a influencer que transmitía en vivo

El influencer mexicano César Gastelum fue asesinado a balazos anoche mientras transmitía en vivo en sus redes sociales en el exterior de un restaurante del estado de Sinaloa.

El ataque ocurrió en una concurrida plaza comercial cercana a la sede de la fiscalía de Sinaloa en Culiacán, la capital estatal.

César Gastelum, con más de 500.000 seguidores en TikTok, hacía una directa junto a dos amigos, vestidos de repartidores de comida como parte de un reto, cuando una motocicleta con dos individuos se detuvo a su lado y el conductor le disparó en la cabeza.

En ese momento, se interrumpió la transmisión, que posteriormente fue retirada por la plataforma, aunque portales de noticias conservaron parte del video y han difundido imágenes del ataque.

Los primeros reportes de la policía local dieron cuenta de la muerte de un repartidor, pero con la grabación y varios testimonios fue identificado posteriormente como Gastelum, que según la prensa tenía unos 25 años y difundía contenido sobre estilo vida.

Violencia persistente en Culiacán, capital de Sinaloa

Militares y policías fueron desplegados mientras expertos forenses recabaron evidencia y retiraron el cuerpo, según imágenes de televisoras locales.

El asesinato se produce en un contexto de violencia persistente en Culiacán, capital de Sinaloa, ciudad que ha sido escenario de un conflicto entre facciones rivales del crimen organizado que disputan el control de la zona.

La prensa local señala que una decena de influencers, algunos de ellos presuntamente relacionados con bandas criminales, han sido asesinados en los últimos años en Sinaloa.

Fuente: DW