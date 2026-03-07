Juana Ramírez, atleta rarámuri, representará a México en el Gran Maratón de Nagoya

Juana Ramírez, corredora originaria de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, participará este 8 de marzo en el Gran Maratón Femenino de Nagoya, la competencia exclusiva para mujeres más grande del mundo.

Su presencia no sólo destaca por el nivel deportivo, sino también por el valor simbólico de llevar la cultura rarámuri y la diversidad mexicana a un escenario internacional.

Reconocida por su resistencia y su identidad indígena, Ramírez fue invitada oficialmente tras una temporada sobresaliente en México y ya se encuentra en Japón lista para competir entre miles de atletas de todo el planeta.

Invitación internacional tras triunfo local

El camino de Juana Ramírez al Maratón de Nagoya se consolidó a partir de un logro relevante en el atletismo nacional, lo que facilitó su proyección hacia el circuito internacional.

Invitación tras triunfo: la invitación oficial a Japón llegó después de que Ramírez obtuviera el primer lugar en la División Indígena del Maratón Internacional de Ciudad Juárez 2025.

Reconocimiento institucional: la Embajada de México en Japón celebró su llegada y la nombró representante nacional en el evento.

Magnitud del evento: el maratón contará con alrededor de 20 mil corredoras, quienes recorrerán 42.195 kilómetros por las calles de Nagoya.

Prestigio internacional: esta competencia ostenta la Etiqueta Platino de World Athletics y está certificada por el récord Guinness como el maratón femenino más grande del mundo.

