Invitados VIP en concierto privado de Luis Miguel

Luis Miguel ofreció un concierto privado por el aniversario 30 de Value Grupo Financiero en Monterrey, en donde se observó la presencia de distinguidos artistas y personalidades de la política.

Entre los cientos de invitados destacaron personalidades como Saúl «El Canelo» Álvarez, Antonio Mauri, Fernando «El Toro» Valenzuela, Ximena Navarrete, Arturo Carmona y Fabiola Guajardo.

El cantante llegó a escenario del Auditorio Citibanamex con su primera presentación en México, marcando el inicio de su gira 2023.

El concierto se llevó a cabo este sábado enmarcando el festejo del 30 aniversario de Value Grupo Financiero, propiedad del empresario regiomontano Carlos Bremer, amigo cercano del intérprete.

Minutos antes de las 22:00 horas, el astro de la música llegó al recinto a bordo de una elegante camioneta suburban negra, acompañado de la española Paloma Cuevas, su actual pareja.

Ambos fueron custodiados por un imponente dispositivo de seguridad, equipado con paraguas para resguardarse de la lluvia que amenazaba la velada.

Además, de otro vehículo similar, se observó descender con elegancia a la hija del cantante, Michelle Salas y su esposo.

El sol emergió en el escenario respaldado por 10 músicos y tres coristas, deslumbrando a los asistentes con clásicos como ‘Por debajo de la mesa’, ‘Hasta que me olvides’ y ‘Será que no me amas’.

Ataviado con un impecable traje negro, corbata a juego y camisa blanca, el cantante demostró su alegría y entrega al público, quienes también disfrutaron en vivo de éxitos como ‘Todo y nada’, ‘Nosotros’ y ‘Come fly with me’.

La velada no estaría completa sin la inclusión de mariachi en el repertorio de Luis Miguel. Tras dos horas de espectáculo, el artista de 53 años dejó el escenario, regalando una noche inolvidable a los presentes.