Fan toca partes íntimas de cantante Maluma tras concierto

En su última presentación celebrada este fin de semana en Nueva York, una fan tocó partes íntimas del cantante colombiano Maluma cuando prácticamente salía del escenario.

Los hechos ocurrieron cuando Maluma bajo del escenario para saludar y convivir un poco más con su público y tomarse algunas fotografías con los asistentes, sin embargo, cuando iba rumbo a los camerinos, acompañado por varios elementos de seguridad, una de las mujeres arrimó una de sus manos sobre las partes íntimas del cantante, y esto incomodó al artista quien vociferó en su cara ciertas palabras contra su fan, cuyo momento quedo grabado en video y ya es viral.

Y lo anterior desató polémica, pues hay quienes reprobaron la actitud de la seguidora y hasta calificaron el incidente como una agresión sexual, mientras que otros desearon estar en el lugar de la chica.

Tras todo este infortunio, el cantante colombiano no ha emitido posicionamiento alguno al respecto y todavía se desconoce si la mujer recibió algún tipo de sanción.

Maluma reacts to a fan inappropriately touching him at his concert. pic.twitter.com/8aqLJfS9mS

— Pop Crave (@PopCrave) October 8, 2023