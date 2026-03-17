Investigan incendio forestal en Tepoztlán

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) colabora con la Fiscalía General de la República (FGR) en la integración de una investigación por la presunta provocación de un incendio forestal en el municipio de Tepoztlán, Morelos.

En esta colaboración la Procuraduría aporta información técnica, dictámenes periciales y datos de campo que permitan a la autoridad ministerial determinar los daños ambientales ocasionados.

Los hechos ocurrieron el 6 de marzo, cuando una brigada contra incendios forestales y elementos de Seguridad Pública del municipio de Tepoztlán detuvieron a una persona que presuntamente realizaba quemas en un predio con vegetación forestal de selva baja caducifolia.

Eso derivó en el inicio de un incendio en las inmediaciones de la colonia Cacaloapan, dentro del ejido de Tepoztlán. La persona fue puesta a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Federal en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca.

Ante estos hechos, inspectores de la Profepa acudieron el 7 de marzo al sitio señalado para realizar trabajos de verificación técnica. Durante la visita se identificó el tipo de vegetación afectada, la delimitación de la superficie impactada y la estimación preliminar de los daños ocasionados por el fuego.

De acuerdo con la inspección realizada, se observó afectación en una superficie aproximada de 5,971.99 m².

Eso, derivado de actividades de roza, tumba y quema (práctica agrícola),que dañaron los estratos herbáceo y arbustivo de vegetación forestal de tipo selva baja caducifolia.

Bosque de Agua

El área afectada se localiza dentro del ANP Área de Protección de Flora y Fauna “Corredor Biológico Chichinautzin”. Forma parte de la región conocida como Bosque de Agua, zona de alto valor ambiental por su importancia en la conservación de ecosistemas forestales.

En Tepoztlán se han suscitado incendios que han afectado grandes superficies de ecosistemas forestales. De acuerdo con Conafor, estos incendios son provocados de manera intencional para ampliar tierras al cultivo. O bien para lotificar y llevar a cabo la venta de terrenos para uso habitacional.