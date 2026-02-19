Inicia la Cuaresma: cuáles son las fechas más importantes

La Cuaresma 2026 inició este miércoles 18 de febrero, fecha en que se celebra el Miércoles de Ceniza, de acuerdo con el calendario litúrgico de la Iglesia Católica. Este periodo es uno de los momentos más importantes del año para millones de fieles, ya que marca el comienzo de la preparación espiritual rumbo a la Semana Santa.

La Cuaresma tiene una duración de 40 días, sin contar los domingos, y concluye el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril. Posteriormente se da paso al Triduo Pascual —Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria— que culmina con el Domingo de Resurrección, el 5 de abril de 2026.

¿Qué significa la Cuaresma?

La palabra “Cuaresma” proviene del latín quadragesima, que significa “cuadragésimo”. El número 40 tiene un simbolismo especial en la tradición cristiana: recuerda los 40 días que, según los Evangelios, Jesús pasó en el desierto en ayuno y oración antes de iniciar su vida pública. También alude a otros episodios bíblicos, como los 40 años del pueblo de Israel en el desierto.

Para la Iglesia Católica, la Cuaresma es un tiempo de reflexión, penitencia y conversión espiritual. Durante estas semanas, los creyentes son invitados a fortalecer tres prácticas fundamentales: la oración, el ayuno y la limosna. El objetivo es prepararse interiormente para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo durante la Semana Santa.

Fechas clave de la Cuaresma 2026

18 de febrero: Miércoles de Ceniza. Marca el inicio de la Cuaresma. En las celebraciones litúrgicas se impone ceniza en la frente de los fieles como símbolo de humildad y arrepentimiento.

Domingos de Cuaresma: Son cinco domingos previos al Domingo de Ramos. Aunque forman parte del periodo, no se cuentan dentro de los 40 días penitenciales.

29 de marzo: Domingo de Ramos, que recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén y marca el inicio de la Semana Santa.

2 de abril: Jueves Santo, conmemoración de la Última Cena.

3 de abril: Viernes Santo, día en que se recuerda la crucifixión.

5 de abril: Domingo de Resurrección o Pascua.

