Hermanas de 16 y 10 años fueron engañadas por Roblox

El pasado 9 de enero, los familiares de Mary de 16 años y Sabine de 10 años, alertaron a las autoridades de la desaparición de las hermanas en el municipio de Nezahualcoyotl en el Estado de México.

Durante la madrugada de este 17 de enero, se reportó que ambas fueron localizadas con vida en la central de la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), ubicada en la alcaldía de Venustiano Carranza mientras esperaban abordar algunas de las unidades.

Actualmente las hermanas se ecuentran acompañadas de sus padres y de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes estuvieron a cargo de la investigación junto a la célula de búsqueda.

Hasta el momento no se tienen más información sobre la versión oficial de la desaparición de Mary y Sabine, se espera que en el transcurso de estos días salgan más detalles sobre el caso.

Tras la desapacrición, los familiares de las menores declararon que la situación pudo estar vinculada con alguno de los videojuegos en los que estaban inmersas las hermanas la mayor parte del tiempo, especialmente Roblox y Free Fire.

El día de los hechos, los padres alertaron sobre su extraviación tras no encontrarlas en casa, y no poder comunicarse con ellas a través de llamadas y mensajes, debido a que los celulares indicaban que estaban apagados, causando una gran preocupación en sus progenitores.

Su desaparciión fue reportado ante la Fiscalía Genetal de Justicia del Estado de México, la cual activo inmediatamente los boletines de búsqueda para encontrarlas.

Fuente: Infobae