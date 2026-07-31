Harfuch: El ‘R1′ ordenó el feminicidio de Valeria Márquez

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Harfuch: El ‘R1′ ordenó el feminicidio de Valeria Márquez

Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias ‘El R-1′ y líder del grupo delictivo ‘Los R’s’ , ordenó el feminicidio de la joven influencer, Valeria Márquez, a petición de su hijo Francisco ‘N’, reveló Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El funcionario federal indicó que el hijo del R1 tuvo una relación sentimental con la joven de 23 años de edad, sin detallar cuánto tiempo duró.

Mencionó que Francisco ‘N’ amenazó en diversas ocasiones a Valeria; sin embargo, precisó que la Fiscalía General de la República (FGR) dará a conocer dicha información próximamente y ya se integra a la investigación contra el R1.

Esto último, luego de que Ramón Ángel ‘N’ fue detenido ayer tras ser señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.

“Sí se tiene información, también lo va a dar a conocer más adelante la Fiscalía. Ya lo estamos integrando ahora con la detención de ayer.

“El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria. Ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio”, dijo en Palacio Nacional.

El secretario de Seguridad precisó que la investigación del feminicidio de la influencer es “distinta a la del alcalde Manzo”; no obstante, con la detención del R1 se obtuvieron indicios para encontrar a Francisco ‘N’, quien está en libertad.

Fuente: Infobae

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