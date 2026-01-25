Hallan en Oaxaca una tumba zapoteca del año 600

México vuelve a colocarse en el radar internacional con un descubrimiento que combina ciencia, patrimonio y proyección cultural. El Gobierno federal anunció el hallazgo de una tumba zapoteca del año 600 d.C. en Oaxaca, considerado el más relevante de la última década por su nivel de conservación y la información inédita que aporta sobre una de las civilizaciones más influyentes de Mesoamérica.

Un hallazgo que proyecta a México al mundo

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer el hallazgo durante una conferencia de prensa, donde subrayó que este descubrimiento refleja la “grandeza milenaria” de México y el valor estratégico del conocimiento científico para fortalecer la identidad nacional y la proyección internacional del país.

Desde la Secretaría de Cultura y el INAH, el mensaje fue claro: México no solo conserva su patrimonio, sino que invierte en investigación, conservación y difusión para convertirlo en un activo cultural y turístico de largo plazo.

