Hallan cuerpo de Karol Toledo, estudiante de la Autónoma de Morelos

Karol Toledo Gómez, alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue encontrada muerta ayer en el municipio indígena de Coatetelco, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Es la segunda estudiante de la UAEM hallada sin vida en tres días.

La joven de 18 años, que cursaba el segundo semestre de derecho en la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, perteneciente a la UAEM, fue reportada como desaparecida el 2 de marzo, después de acudir a clases ese día. Familiares, amigos y estudiantes de la universidad se movilizaron para exigir su pronta localización.

Cerca de las 9 horas de ayer, se reportó el hallazgo de un cuerpo femenino con huellas de violencia, embolsado y abandonado en la colonia El Muelle, a la altura de Las Minas, sobre la carretera Coatetelco-Miacatlán, en el municipio de Coatetelco, colindante con Mazatepec, demarcación donde fue vista por última vez con vida.

Campesinos que van todas las mañanas a ver sus cultivos dieron aviso a las autoridades, las cuales atendieron el reporte; al lugar también acudieron familiares de Karol, quienes refirieron que por la vestimenta, se podía tratar de ella.

Kimberly, la otra víctima

Con Karol Toledo suman dos alumnas de la UAEM que, después de haber sido reportadas como desaparecidas, fueron encontradas muertas en la misma semana.

La primera fue Kimberly Joselín Ramos Beltrán, quien fue vista por última vez el 20 de febrero pasado en el campus Chamilpa y encontrada sin vida el 2 de marzo en inmediaciones de ese plantel.

En un comunicado emitido a las 18 horas de ayer, la FGE anunció que “tras los estudios periciales practicados al cuerpo localizado en el municipio de Coatetelco, se logró establecer que corresponde a Karol Toledo Gómez”.

Antes de la confirmación de la identidad de la joven originaria de Mazatepec, la Escuela de Estudios Superiores de este municipio publicó después de las 17:30 horas una esquela en sus redes sociales.

“La Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, subsede Miaca-tlán y Tetecala, expresa el dolor de nuestra comunidad ante la pérdida de nuestra compañera y estudiante. Unidos en este duelo, acompañamos de todo corazón a sus familiares y amigos en su profundo sentir, al tiempo que alzamos la voz para exigir justicia”, decía la publicación.

“Demandamos que las autoridades competentes actúen con total determinación para el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables”, agregaba.

También la rectoría de la UAEM, en una tarjeta informativa, lamentó el deceso de Toledo Gómez y exigió “a las autoridades competentes una investigación pronta y diligente, y con perspectiva de género, que permita el esclarecimiento de los hechos y que el crimen no quede impune”.

Fuente: La Jornada