Shakira y Burna Boy cantarán Dai Dai en la inauguración del Mundial

La ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México contará con la actuación exclusiva de Shakira y Burna Boy, quienes interpretarán por primera vez la canción Dai Dai.

Esta presentación dará inicio a un torneo que convoca a miles de millones de aficionados en torno al futbol, la música y la cultura.

La FIFA ha anunciado que la apertura del Mundial se celebrará el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde la ceremonia comenzará a las 11:30 a.m., hora local. Las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes, permitiendo a los asistentes participar en actividades exclusivas y disfrutar de entretenimiento previo al partido. Se recomienda a quienes posean boletos que lleguen temprano para aprovechar la experiencia completa.

Durante el torneo, la participación de Shakira no se limitará a la ceremonia inaugural. El domingo 19 de julio, la cantante colombiana será una de las figuras principales del espectáculo de medio tiempo de la final junto a Madonna y BTS, sumando un nuevo hito a su trayectoria en eventos internacionales.

En paralelo a su presencia en el Mundial, Shakira ofrecerá una serie limitada de conciertos en Estados Unidos en junio y julio, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Fuente: Infobae