Habrá cambios en la alerta sísmica para celular

Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, informó sobre las fechas y horarios de los próximos simulacros a nivel nacional, además de los cambios para la alerta sísmica en el celular que se tienen planeado.

Además, la funcionaria adelantó que se está trabajando tanto en el volumen de la alerta, como en la leyenda de “presidencial” que aparece en los celulares.

El Gobierno de México confirmó que este año 2026 habrá 3 simulacros de sismo; aquí te decimos en qué fechas se realizarán los ejercicios por los que sonará la alerta sísmica.

En la conferencia mañanera de hoy, 16 de febrero de 2026, Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informó que en 2026 de realizarán 3 simulacros, en las siguientes fechas:

18 de febrero de 2026: Simulacro regional para Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex).

6 de mayo de 2026: Primer Simulacro Nacional, en el marco del 40 aniversario de la conformación del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

19 de septiembre de 2026: Por primera ocasión, el Simulacro Nacional será en sábado, en el marco de los terremotos de 1985 y 2017.

¿A qué hora va a sonar la alerta sísmica?

De acuerdo con Laura Velázquez, la alerta sísmica sonará en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México, para los 3 simulacros de 2026.

Fuente: Infobae y nmás.com