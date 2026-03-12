Green Fintech: Alexis Nickin Gaxiola explica qué son

En un contexto donde la sostenibilidad se vuelve una prioridad global, Alexis Nickin Gaxiola planteó que las tecnologías financieras están evolucionando más allá de la innovación digital para convertirse en una herramienta clave en la transición hacia economías más responsables.

En el marco del Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible, conmemorado el pasado 4 de marzo, el especialista en Fintech destacó que la digitalización financiera está permitiendo integrar criterios ambientales y sociales dentro de las decisiones económicas.

Para el experto mexicano, el auge de las Green Fintech representa una nueva etapa para el sistema financiero global.

«Dicho enfoque promueve plataformas tecnológicas que, además de facilitar pagos, créditos o inversiones, también evalúan el impacto ambiental de las decisiones financieras», dijo Nickin Gaxiola.

Green Fintech: La nueva generación financiera

El concepto de Green Fintech surge como una respuesta a la necesidad de alinear la innovación financiera con los objetivos globales de sostenibilidad.

Diversos análisis del observatorio Funcas indican que la inversión en innovación financiera sostenible superó los 29 mil millones de dólares en 2023, lo que demuestra el crecimiento de este ecosistema.

De acuerdo con Alexis Nickin Gaxiola, algunas de las aplicaciones más relevantes dentro de este modelo incluyen:

Plataformas que permiten medir la huella ambiental del consumo personal

Aplicaciones que promueven hábitos financieros responsables

Herramientas que conectan inversionistas con proyectos de impacto social o ambiental

Créditos digitales para mejorar la eficiencia energética en viviendas

Estas soluciones están redefiniendo la relación entre tecnología, dinero y sostenibilidad.

Tecnología y transparencia para proyectos verdes

«Uno de los avances tecnológicos que más impacto podría tener en este ámbito es blockchain, cuya capacidad para registrar operaciones de forma transparente y verificable permite rastrear el destino de los recursos financieros» detalló el experto mexicano.

Y según lo explicó Alexis Nickin Gaxiola, la citada tecnología puede garantizar que los fondos destinados a proyectos sostenibles realmente lleguen a iniciativas como:

Energía limpia

Movilidad sustentable

Proyectos de reforestación

Infraestructura ambiental

«Esta trazabilidad genera mayor confianza entre inversionistas y ciudadanos comprometidos con el cuidado del planeta» complementó el también especialista en finanzas digitales.

Inclusión financiera con impacto social

La sostenibilidad no se limita al ámbito ambiental y en ese sentido, Alexis Nickin Gaxiola subrayó que la digitalización de los servicios financieros también impulsa inclusión económica, al reducir barreras para personas que históricamente han quedado fuera del sistema bancario.

«Las plataformas Fintech permiten que comunidades subatendidas accedan a servicios como pagos digitales, créditos o ahorro, favoreciendo así un desarrollo económico más equitativo» acotó el también analista.

No obstante, el especialista adviertió que el crecimiento de dicho ecosistema requiere colaboración entre empresas, reguladores y usuarios para fortalecer la ciberseguridad, la protección de datos y la transparencia.

De modo que, en el marco del Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible, la visión de Alexis Nickin Gaxiola emergió para invitar a replantear el papel de las finanzas en la sociedad; no solo como un motor económico, sino como un aliado estratégico para construir un futuro más sostenible.

