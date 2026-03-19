FGR investiga causas del incendio en Refinería Olmeca de Dos Bocas

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación para esclarecer el incendio ocurrido el martes 17 de marzo en la Refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, donde murieron cinco personas y decenas más resultaron afectadas.

A través de un comunicado, la FGR dio a conocer que desplegó policías ministeriales al sitio para realizar inspecciones, entrevistar a testigos y recabar grabaciones de cámaras de seguridad.

A la par, intervinieron peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con experiencia en criminalística de campo, fotografía forense, análisis de incendios y explosiones, así como en mecánica y electricidad, con el objetivo de determinar la secuencia y origen del siniestro.

La Fiscalía, a cargo de Ernestina Godoy, aseguró que agotará todas las diligencias necesarias para esclarecer las causas que derivaron en la tragedia.

¿Cómo inició el incendio en la refinería?

El incendio se desató en la zona perimetral del complejo, después de una explosión registrada cerca de las 6:00 horas, cuando intensas lluvias provocaron la acumulación y desbordamiento de aguas aceitosas –mezclas de agua y residuos de hidrocarburos–.

Esta circunstancia, según explicó Pemex, generó una nube de vapores inflamables que se encendió al contacto con una fuente de calor. Brigadas internas y cuerpos de emergencia lograron sofocar el fuego cerca de dos horas después, en medio de inundaciones y condiciones adversas.

Fuente: Infobae