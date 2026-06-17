Revelan que Luis Miguel fue hospitalizado en Nueva York

Facebook
Twitter
Pinterest
Quieren demandar a Luis Miguel en Argentina por fraude
Revelan que Luis Miguel fue hospitalizado en Nueva York

La salud de Luis Miguel vuelve a ser tema de atención luego de que se revelara que permanece ingresado en un hospital de Nueva York tras someterse a una delicada intervención quirúrgica.

Aunque no se han dado detalles sobre la naturaleza de la operación, fuentes cercanas aseguran que su evolución es favorable y que la recuperación de Luis Miguel avanza según lo previsto.

El cantante de 56 años se encuentra bajo supervisión médica y podría recibir el alta una vez concluido el seguimiento postoperatorio, mientras sus seguidores esperan novedades oficiales.

 

Luis Miguel fue hospitalizado en Nueva York

Tras darse a conocer que Luis Miguel fue hospitalizado en Nueva York tras someterse a una operación, la noticia ha generado una gran inquietud entre sus seguidores, especialmente después de los rumores surgidos durante las últimas semanas acerca de un posible problema de salud.

En mayo, distintas informaciones apuntaban a una supuesta hospitalización de Luis Miguel en Nueva York, aunque entonces personas próximas a su círculo desmintieron aquellas versiones y defendieron que se encontraba en buen estado.

Fuente: SDP

Imagen de EDITORIAL

EDITORIAL

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias Relacionadas

Ultimas Noticias

Nuestra Selección

Suscríbase a nuestro boletin

Escribe una breve descripción, que describirá el título o algo informativo y útil.

SUSCRIBIRSE

leer más notas

Despertar México – 2026 – Derechos Reservados ©
Despertar México – 2026 – Derechos Reservados ©

Aviso de privacidad

Políticas de privacidad