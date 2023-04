“Estoy bien y vamos a seguir luchando”, afirma presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se encuentra bien de salud luego de anunciar su contagio de COVID-19 el pasado domingo, afirmó en un video publicado en sus redes sociales.

“Afortunadamente estoy muy bien. Estoy trabajando, ya escribí dos borradores en estos días de dos discursos: el del día primero, el Día del Trabajo, y el discurso que voy a pronunciar el día 5 de mayo con motivo de la Batalla de Puebla. Estoy bien”, expresó.

“Ya saben cómo somos de perseverantes, nos falta todavía un tiempo y van a hacerse muchas cosas bellas en beneficio del pueblo de México, de nuestro querido pueblo de México”, agregó.

Presidente no presentó ninguna afectación en el corazón

El jefe del Ejecutivo aclaró que no presentó ninguna afectación en el corazón o cerebro ni perdió el conocimiento, como especularon grupos de adversarios. Al mismo tiempo, dijo, no es atendido por médicos especialistas del Hospital Militar.

“Ya hasta me producen sentimientos de afecto porque los considero muy desprovistos de buenos sentimientos. Los veo muy solos, muy vacíos, con mucho odio; no deberían pensar así, no hay que desearle el mal a nadie. Hay que aplicar el principio del amor al prójimo”, comentó.

Me bajó la presión en Yucatán, señala el presidente

Puntualizó que la enfermedad se dificultó durante la gira de trabajo del fin de semana cuando evaluaba junto a ingenieros militares y servidores públicos la construcción del Tren Maya. La baja en su presión no requirió traslado de emergencia a la Ciudad de México y sólo fue estabilizado.

“Se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima; fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, en Cancún, en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión”, refirió.

En la Intendencia de la Traición en el Patio de Honor de Palacio Nacional, el mandatario reiteró que continúa trabajando en dirigir el Gobierno de la Cuarta Transformación en beneficio del pueblo de México.

“Este es un movimiento que se ha hecho con mucho sacrificio, con muchas fatigas, desde abajo y con mucha gente a la que admiro, a la que respeto, a la que quiero mucho. Unos ya se nos adelantaron y a ellos es a los que les dedico esta plática ahora que estoy con COVID; que no se preocupen, que estoy bien y que vamos a seguir luchando”, aseveró.

El presidente destacó que el país avanza en materia económica y de seguridad a través de la aplicación de los Programas para el Bienestar en el territorio nacional.

