En un boleto de camión, así escribió Lupe Esparza “Sergio El Bailador”

Lupe Esparza reveló que la canción que llevó a Grupo Bronco al estrellato fue “Sergio El Bailador” y se compuso durante sus inicios cuando aún se dedicaba a la música y a la albañilería.

Así lo describió el cantante en un programa de televisión es que la idea llegó a su mente y la escribió en un boleto de un camión.

“La escribí en el billete, en el boleto o el ticket en americano del pueblito donde yo vivía al lugar de mi trabajo que era albañilería y que no era precisamente el ingeniero y ahí escribí las primeras notas, las primeras palabras de canción, obviamente no me iba a caber ahí toda la canción, pero tenía la idea”, detalló el líder de la banda.

El tema está inspirado en uno de sus compañeros de su trabajo como albañil. Se trataba de un hombre que era muy alegre y que además era seguidor del grupo que estaba iniciando, razón por la que quiso crear un tema que lo describiera con exactitud.

“Mi canción ‘Sergio El Bailador’ es tal vez la canción que menos riqueza literaria podría tener, pero es a la que le debo mucho porque esa canción abrió la puerta para que salieran los caballos de Bronco, que no los detuviera nadie, fue la primera canción que tuvo éxito”, agregó el cantante originario de Apodaca, Nuevo León.

José Guadalupe Esparza Jiménez, conocido también como su nombre artístico Lupe Esparza, es un músico, compositor y cantante mexicano, integrante y fundador del grupo musical Bronco.

45 aniversario

Grupo Bronco ya empezó los festejos de sus 45 años de carrera musical.

Bronco es una agrupación de música regional mexicana especializada en el estilo grupero y famosa por sus baladas, cumbias, rancheras y huapangos. Sus miembros son originarios de Apodaca, Nuevo León. El grupo ha lanzado hasta la actualidad más de 20 álbumes.

Nominaciones

Premio Grammy Latino al Mejor Video Musical Versión Larga, MÁS