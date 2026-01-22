Despliegan operativo para localizar a La Nicholette

La Nicholette fue privada de su libertad la tarde del 20 de enero en Culiacán, Sinaloa. Un día después las fuerzas federales desplegaron un operativo para localizar a la influencer de 20 años.

Rubén Rocha Moya, gobernador del estado, informó que tras la desaparición de la joven se ejecutó un plan de búsqueda y de rastreo de los presuntos criminales.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda del Protocolo Alba para localizar a la ‘influencer’.

Según las imágenes del video que circula en donde se ve como es secuestrada, Nicole Pardo, nombre real de la creadora de contenido, viste un pantalón negro, blusa color morado y sandalias negras. En la ficha se detalla que tiene ojos grandes color café claros, ceja delgada.

El secuestro

La Nicholette estaba en su lujosa camioneta cybertruck cuando se ve que un hombre armado con el rostro cubierto la baja. Con ayuda de otro compañero la meten a un automóvil blanco con vidrios polarizados.

El momento quedó captado por las cámaras de la camioneta.

De acuerdo con información de N+ Univision, en TikTok corre la versión que el grupo criminal ‘Los Mayos’ estaría detrás del secuestro, datos que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya estaría investigando.

Además de ser ‘influencer’, Nicole Pardo es dueña de ‘Nicholette Shop’, una empresa comercializadora de artículos como pulseras, lentes y ropa.

Se sabe que radica en Phoenix, Arizona, pero viaja continuamente a Culiacán para atender sus negocios.

Fuente: Univisión