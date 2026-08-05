DEA felicita a México por la detención de “El R1″

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) felicitó a través de sus redes sociales oficiales a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano por la detención de Ramón Ángel “N”, alias “El R1” quien, es señalado como el presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

En su mensaje, la agencia estadounidense, a través de su titular, Terrance C. “Terry” Cole, calificó el operativo como una “exitosa operación” de las autoridades mexicanas.

De acuerdo con información difundida por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, la aprehensión se concretó este jueves 30 de julio en el cruce de las calles Cristóbal Colón y Javier Mina, en la colonia Centro de Atotonilco, Jalisco, tras meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una acción conjunta con Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Asimismo, se dio parte de que, durante la captura se registró un enfrentamiento entre elementos federales y presuntos integrantes del grupo delictivo.

«Congratulations on the successful operation and arrest of R1 by @SSPCMexico and the Special Forces of the Mexican Army @Defensamx1,” #DEA Administrator Cole https://t.co/n7vfARRcyg — DEA HQ (@DEAHQ) July 31, 2026

Golpe al CJNG

El detenido es identificado por las autoridades como líder principal de la célula criminal “Los Rs”, brazo armado vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en Apatzingán, Uruapan y Morelia, así como en Jalisco.

Ramón Ángel “N” ya había sido detenido previamente en 2012 junto con su hermano Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”; de modo que, con esta nueva captura, la cifra de personas detenidas en relación con el homicidio de Carlos Manzo —ocurrido el 1º de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en Uruapan— asciende a 31.

La presidenta municipal de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, reaccionó a través de sus redes sociales reconociendo el trabajo de la SSPC, del Ejército Mexicano y del CNI.

En tanto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, también celebró la detención y subrayó la coordinación entre las fuerzas federales y estatales como muestra del avance en la construcción de la paz en la entidad.