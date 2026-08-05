Ximena Aparicio y Cecilia Martínez abren con bronce el canotaje de Santo Domingo

Las canoístas mexicanas Ximena Guadalupe Aparicio Velázquez y Ana Cecilia Martínez González ganaron la medalla de bronce en C2 500 metros, al cronometrar un tiempo de 2:08.75 minutos, en la primera final del canotaje que se realizó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, resultado con el que abrieron el medallero de la disciplina para nuestro país.

Por su parte, la dupla integrada por Guillermo Quirino y Gustavo Eslava ocupó el cuarto lugar en la final de C2-500m varonil, tras registrar un tiempo de 1:45:08 minutos, a sólo siete centésimas de la medalla de bronce, que correspondió a Colombia, con 1:45.01 minutos.

Este jueves están programadas las finales de C1-200m, en las que se presentarán la jalisciense Ximena Aparicio, en femenil y el michoacano Guillermo Quirino Medrano en varonil; la final de K1-500m femenil en la que competirá la medallista mundial Beatriz Briones y la final de K2-500m varonil con Mauricio Figueroa y Daniel Ledesma, entre otras pruebas.

Las competencias de canotaje de Santo Domingo 2026, que se realizan en el Centro de Remo y Canotaje Presa de Rincón continuarán hasta el 7 de agosto.