Capturan en Nuevo León al primer implicado en el asalto a Karely Ruiz

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detuvo este miércoles a Guillermo “N”, de 30 años, presunto integrante de la banda que el 29 de julio asaltó con violencia el domicilio de la influencer Karely Ruiz en San Nicolás.

La captura se logró mediante huellas dactilares halladas en la escena; el detenido quedó a disposición de un juez de control. Karely Ruiz respondió a la detención en Instagram: “Se hará justicia, y la verdad saldrá a la luz”.

El fiscal general Javier Flores Saldívar explicó en una rueda de prensa que los peritos recopilaron huellas dactilares durante el levantamiento de evidencias en el domicilio de la creadora de contenido.

Al ingresar esas muestras al sistema de la Fiscalía, la base de datos arrojó una coincidencia inmediata: el sospechoso ya contaba con antecedentes penales registrados.

“Sobre el asunto de la influencer de San Nicolás, ya se detuvo a una persona responsable de ese delito, lo cual se realizó mediante las pruebas científicas de huellas dactilares encontradas en el domicilio”, declaró Flores Saldívar.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) detuvieron a Guillermo “N” en calles de la colonia Portal del Fraile, en el municipio de Escobedo y quedó internado en el Centro de Reinserción Social Estatal, a disposición del juez de control que determinará su situación jurídica.

Fuente: Infobae