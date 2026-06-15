De animación casera a fenómeno viral: la historia de Vete a la Versh

La irreverencia, el humor absurdo y los personajes políticamente incorrectos convirtieron a Vete a la Versh en uno de los fenómenos más peculiares del internet mexicano.

Ahora, más de una década después de consolidarse como una serie de culto, la franquicia vuelve a colocarse en el centro de la conversación gracias al relanzamiento de su colaboración con Prudence, una alianza que mezcla cultura digital, nostalgia y educación sexual.

El anuncio se realizó durante un evento celebrado en Ciudad de México, donde Prudence presentó una nueva edición especial de preservativos inspirados en los personajes de la caricatura. La colaboración incluye empaques coleccionables, stickers y una versión renovada del producto, más delgado y con sabor a chicle.

Más allá del lanzamiento comercial, la alianza revive una de las colaboraciones más recordadas del internet mexicano y vuelve a reunir a una comunidad que creció siguiendo las aventuras de Darkar, Mecoboy y otros personajes que marcaron una época dentro de la animación independiente en español.

Cómo nació Vete a la Versh y quiénes son Darkar y Mecoboy

Vete a la Versh surgió a mediados de la década de los 2000 como un proyecto de animación creado por el ilustrador y animador mexicano Roberto Alatriz. La serie comenzó a difundirse en internet cuando las plataformas digitales apenas empezaban a consolidarse como espacios para creadores independientes.

Su estilo visual sencillo contrastaba con un humor irreverente, lenguaje coloquial y referencias a la cultura popular mexicana que rápidamente conectaron con miles de jóvenes.

La historia gira principalmente alrededor de Darkar, un adolescente con una cuestionable brújula moral que constantemente se involucra en situaciones absurdas y extravagantes. A su lado aparece Mecoboy, uno de los personajes más conocidos de la serie, descrito por sus propios creadores como “un ser hecho completamente de semen”.

Fuente: emprendedor.com