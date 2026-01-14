Coliving vs. alquiler tradicional: tendencia en renta

Emerge con fuerza el coliving: un modelo de convivencia que fusiona privacidad y comunidad, y que está revolucionando la vivienda al estilo de las antiguas vecindades con enfoque contemporáneo.

Este fenómeno no solo ofrece una alternativa asequible de alojamiento en ciudades globales, sino que reactiva, en clave moderna, la experiencia colectiva de habitar.

El coliving —del inglés co-living o “vivir juntos”— es un modelo de vivienda colaborativa donde los residentes tienen habitaciones privadas pero comparten extensas áreas comunes diseñadas para fomentar la interacción social, como cocinas, salas de estar, zonas de coworking y áreas de ocio.

A diferencia de la vivienda tradicional, donde la convivencia con vecinos es incidental, el coliving pone la comunidad como eje del diseño de la vida habitacional.

Este concepto renueva la idea de vecindad: no se trata solo de compartir espacio físico, sino experiencias, servicios y actividades que generan vínculos entre personas de diversos orígenes y etapas de vida.

Factores que impulsan su crecimiento global

Varias tendencias convergen para explicar por qué el coliving ha crecido exponencialmente en mercados urbanos. En primer lugar, el aumento sostenido de los costos de vivienda hace que modelos tradicionales de alquiler sean inaccesibles para muchos jóvenes y profesionales.

Según estimaciones del mercado, el sector global de coliving podría duplicar su tamaño para 2030, reflejo de una demanda creciente por soluciones asequibles y con servicios incluidos.

Fuente: emprendedor.com