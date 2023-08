Alumna del CETIS gana medalla de oro por proyecto de realidad virtual

Con solo 15 años, Karla Michelle Sánchez Grajales ha demostrado ser una alumna prodigio, pues a la fecha, cuenta con 26 medallas y más de 55 reconocimientos nacionales e internacionales.

Originaria de Tamaulipas, Karla cursa sus estudios en el CETIS No. 109 “Francisco Ignacio Madero González”, y actualmente ha logrado un récord en la escena internacional de la ciencia, obteniendo dos medallas internacionales en un solo año.

Competencia internacional

La institución educativa del sur de Tamaulipas dio a conocer la destacada participación de una de sus estudiantes de la carrera de Medios de Comunicación. Michelle consiguió una medalla de oro en la Feria de Ciencias en Indonesia.

La actividad se llama World Science, Environment and Engineering Competition (WSEEC) 2023, organizada por la Indonesian Young Scientist Association (IYSA) en Jakarta, Indonesia, realizada del 1 al 5 de agosto.

La futura comunicóloga, presentó su proyecto innovador, «FunyTiX – Diversión Aumentada STEAM», que causó buen impacto.

En la competencia, que contó con participantes de 22 países, Michelle se destacó con su propuesta destinada a fortalecer y promover la creatividad. Así como la inventiva en los niños a través del uso de realidad aumentada y virtual, informó el Cetis 109 en sus redes sociales.

Michelle Sánchez Grajales recibió varios reconocimientos destacados durante el evento en Indonesia, incluyendo:

Medalla de Oro (The Gold Medal)

Premio Especial IYSA (IYSA Special Award)

Premio Mayor IYSA (IYSA Grand Award)

Mejor Presentación (The Best Presentation)

Irá a Malasia

Ahora, la estudiante de Medios de Comunicación tendrá el honor de representar a México en el World Invention Competition and Exhibition (WICE) 2024, que se llevará a cabo en Malasia.

Su proyecto ya fue seleccionado para ser presentado en el Foro Internacional de Inventors Talk. Esta es una gran oportunidad para exponer su trabajo frente a todos los participantes y supervisores del WSEEC.