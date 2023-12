A sus 13 años Ian Emanuel va por un doctorado

Hace cuatro años, en los pasillos del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) se empezaba a hablar de un pequeño estudiante en los laboratorios de la carrera de QFB. Era Ian Emmanuel González, quien daba sus primeros pasos adentrándose en su vida universitaria.

“Ahí fue donde vi los laboratorios de biología molecular, bioquímica, y me dije ‘tengo conocimientos de esto’. ¿Por qué no entrar a esta carrera tan maravillosa que tiene todo lo que yo quiero, tiene todo lo que me gustaba”.