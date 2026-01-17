40% vive en la denominada Faja o Cinturón Volcánico

Debido a que aproximadamente 40 por ciento de la población mexicana vive donde se establece la denominada Faja o Cinturón Volcánico Transmexicano (CVTM), es importante seguir estudiando la sismicidad de la zona porque cualquier movimiento puede provocar daños significativos.

Así lo consideró Ekaterina Kazachkina, técnico académico del Instituto de Geofísica (IGEF) de la UNAM, quien dictó la conferencia “Estado de deformaciones en el Cinturón Volcánico Transmexicano”, en el Seminario Institucional del Instituto de Geofísica.

En el auditorio Tlayolotl “Dr. Ismael Herrera Revilla” del IGEF sostuvo que se trata de un arco neógeno de 23 millones de años con alrededor de mil kilómetros de largo, y que se extiende desde la costa del Pacífico hasta la del Golfo de México.

La integrante del Departamento de Sismología de esa entidad universitaria recordó: se han producido sismos destructivos dentro de esta área, como el de Acambay, Estado de México, 1912, de magnitud 6.9; el de Jalapa, Veracruz, de 6.4, en 1920.

De igual forma: costa de Jalisco, 8.2, en 1932; Michoacán, 1985, de 8.0; Colima, 1995, 8.0; Michoacán, 7.6, en 2022.

Volcanes

Ante la moderadora Claudia Magali Chávez Lara, investigadora de dicho Instituto, Ekaterina Kazachkina apuntó que en el CVTM se encuentran algunos de los principales volcanes del país como el de Colima, el Paricutín, el Pico de Orizaba y el Popocatépetl, entre otros.

La característica principal del Cinturón, detalló, es que mientras en el mundo la faja volcánica es paralela a la trinchera, en México tiene otro ángulo, es oblicua por razones de su desarrollo, crecimiento y las particularidades de la zona de subducción. El CVTM está asociado a la interacción de las placas oceánicas Rivera y Cocos, que se hunden abajo de la placa norteamericana.