Un perrito roba gran pedazo de carne en Perú; se vuelve viral

Un perrito ingenioso se ha convertido en una sensación en línea después de llevar a cabo un sigiloso robo de comida en una carnicería peruana.

El video viral, que actualmente circula en TikTok, captura al travieso canino.

El video de TikTok compartido por el usuario Waldo M Atoche, alias @waldom.atoche, ha desatado risas y aplausos en el mundo virtual, pues la grabación se desarrolla en una carnicería peruana, donde una exhibición de una inmensa pierna de res se coloca tentadoramente cerca del suelo y a la que el amigo peludo no se pudo resistir.

En la imagen podemos ver a un perrito que aprovecha la oportunidad y con toda la astucia de un ladrón experimentado, se posiciona junto a la imponente pierna de carne, todo el tiempo evitando la atención del dueño de la tienda.

Con un par de vistazos cautelosos a izquierda y derecha, el astuto can se lanza a degustar el “botín” una y otra vez sin que nadie lo descubra, salvo quien lo grabó.

Contrario a lo que uno podría esperar, internet ha aplaudido este genio de cuatro patas y los comentarios han llegado en oleadas, expresando apoyo y diversión por la incursión culinaria del perrito en el video que ya suma más de 200 mil likes.

Incluso hay comentarios como “Porque el que graba no le pasa la salsa? ????” o “Que bien por tu parte por no desir un trosito no lleva le afecta le dio bendición”.