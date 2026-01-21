Trump descarta recurrir a la fuerza por Groenlandia

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este miércoles en el Foro de Davos, al hablar de sus deseos de anexionar la isla ártica de Groenlandia, que no quiere recurrir a la fuerza y no recurrirá a ella.

«Probablemente no conseguiremos nada a menos que decida utilizar una fuerza excesiva, con la que, francamente, seríamos imparables, pero no lo haré (…). Probablemente esta sea la declaración más importante que he hecho, porque la gente pensaba que utilizaría la fuerza», aseguró.

«No tengo necesidad de utilizar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza», declaró.

Reconoció abiertamente que el interés de su país en Groenlandia se debe a la existencia de importantes yacimientos de tierras raras y minerales estratégicos ocultos bajo el hielo del territorio ártico.

Interés

“Nos hemos dado cuenta de que existen muchas tierras raras y minerales raros bajo cientos de metros de hielo. Es por eso que Groenlandia se ha convertido en un territorio estratégico para nosotros”, afirmó Trump.

El mandatario sostuvo que Estados Unidos se siente obligado a intervenir para garantizar la seguridad del territorio. “Ahora Estados Unidos se siente obligado a enviar nuestras fuerzas para proteger a Groenlandia, y espero que lo hagamos, ya que el pueblo de Groenlandia no tiene bases para protegerse, ni tampoco Dinamarca”, declaró.

No obstante, Trump aseguró que no pretende recurrir a la fuerza militar para lograr su objetivo. “La gente espera que yo utilice la fuerza, pero no voy a utilizar la fuerza”, dijo, al tiempo que afirmó que su gobierno buscaría respaldo internacional. “Estados Unidos pide a todos los países su apoyo para que Estados Unidos obtenga Groenlandia”.