Todo listo para los premios Oscar este 15 de marzo

La 98ª edición de los Premios Oscar, que se celebrará este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre, se realizará bajo un fuerte operativo de seguridad ante advertencias sobre posibles ataques con drones en la Costa Oeste de Estados Unidos.

La ceremonia tendrá lugar en Los Ángeles, una de las ciudades más importantes del país y sede tradicional de la gala organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Sin embargo, este año el evento está atravesado por la tensión internacional vinculada al conflicto en Medio Oriente y hay temor, según marcan medios locales.

Expectativa

El próximo 15 de marzo, la Academia de Hollywood entregará las famosas estatuillas en 24 categorías, con el nuevo Oscar al mejor casting como novedad. Dos de los premios más codiciados, junto al de mejor película y al de mejor dirección, son el de los actores y actrices que han deslumbrado en papeles protagonistas.

En categoría masculina optan al Oscar los intérpretes Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Timothée Chalamet (Marty Supreme), Michael B. Jordan (Los pecadores), Ethan Hawke (Blue Moon) y Wagner Moura (El agente secreto), mientras que las actrices nominadas al Oscar a la Mejor actriz protagonista son:

Emma Stone (Bugonia).

Emma Stone «convierte Bugonia, su cuarta colaboración con Yorgos Lanthimos, en una nueva exhibición interpretativa ajena al sentido del límite», por Luis Martínez.

Kate Hudson (Song Sung Blue).

«De la mano de unas interpretaciones muy cerca de lo memorable a cargo de dos actores tan cantarines como Hudson y Jackman, Song Sung Blue pasea por la pantalla como lo haría un musical, pero a su muy particular manera», señala Luis Martínez sobre esta película que le ha valido la nominación al Oscar a la actriz.

Jessie Buckley (Hamnet)

La actriz irlandesa interpreta a Agnes Hathaway, la esposa de William Shakespeare.

Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada)

La actriz «patea la maternidad con un retrato inmisericorde, negro y muy divertido», destaca Luis Martínez.

Fuente: eleditormendoza.com.