«Shakira es tacaña y Piqué sufría», revela ex empleada de la cantante

Cristina Cárdenas, quien trabajó durante cuatro años como coordinadora de figuración en el rodaje de publicidades de la artista en España, ahora ataca a Shakira en defensa de Piqué.

«Era nefasto el trato», dijo. Aseguró que la cantante es una «tacaña» y que, además, se comporta de forma «déspota» con las personas que la rodean.

«En todo lo que respecta a la publicidad he trabajado con ella (…) Es que no tiene palabras porque cuando pones por contrato que los figurantes cuando tú pases se tienen que levantar y poner de cara a la pared. Es que no hay más palabras».

Cristina aseguró que la estrella es alguien altivo y «no profesional». «Cuando tú dices que no se te acerque nadie, que no te miren a los ojos. Cuando tú sacas a una chica del rodaje que destaca más que tú y la desprecias, la humillas y la señalas con el dedo… Ahí te delatas y demuestras que no eres una buena profesional», agregó.

Expuso que Shakira es «una mujer con muchas fobias, muchas inseguridades. En realidad, no sabéis lo que ha vivido esa familia, lo que ha sufrido Gerard, no lo sabéis».

‘El Jefe’

«Con respecto a lo de que ha dado un millón de dólares a Lili… No se lo cree ni harta de fabada asturiana. Shakira es la mujer más tacaña que habéis podido conocer», apuntó.

Piqué por ahora ha guardado silencio pero se espera que se desahogue en una entrevista que está por ofrecer.

Todo salió por el tema ‘El Jefe‘, donde Shakira lanza fuertes dardos. Eso incluye uno particular contra su exsuegro, el papá de Gerard Piqué: «Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura», una frase que ha generado controversia.

Lili Melgar acaparó las miradas por el lanzamiento de ‘El Jefe’. La mujer de origen boliviano hizo un cameo en el video oficial, pues la colombiana le dedicó la pista.

Se ha afirmado que Melgar habría sido despedida al conocer algún dato que llevó a la separación entre Shakira y Piqué.